Das Mühlviertel ist ein echtes Wolfsland

DNA-Spuren

Dagegen ist die Präsenz im Mühlviertel mit Beweisen gesichert. So gibt es DNA-Nachweise bei Rissen von Rehen in Aigen-Schlägl und Liebenau und in Dimbach konnte ein Kothaufen einem Wolf zugeordnet werden. Alle diese Tiere wanderten vom Norden zu. Fotos oder Videos bekamen die Wolfsbeauftragten des Landes Oberösterreich aus Rainbach im Mühlkreis, Liebenau, St. Thomas am Blasenstein, Aigen-Schlägl und Lichtenau.