Wirbel um ÖSV-Rookie vor Weltcup-Debüt in Russland

Nachdem zuletzt noch Starttrainings am Bödele auf dem Programm gestanden hatten, hebt der Kästle-Pilot am Montag zu seinem Weltcupdebüt ins russische Sunny Valley ab. „Zum Glück muss ich nicht alleine von München via Moskau nach Tscheljabinsk fliegen“, ist Graf froh, gemeinsam mit Fredi Berthold unterwegs zu sein. Die Erwartungen für die Premiere? „Das Schöne ist, ich kann nichts verlieren“, erklärt der 25-Jährige. „Mein Ziel ist es natürlich, die Quali für die Final-Heats zu schaffen. Das traue ich mir auf jeden Fall auch zu. Aber selbst, wenn das nicht klappen sollte, gewinne ich an Erfahrung, da ich nicht damit gerechnet hätte, so schnell zu meinem ersten Weltcupeinsatz zu kommen.“