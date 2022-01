Der Weltcup rief - und Graf sagte ab

Auch Europacup-Dominator Mathias Graf ging erneut an den Start. Nachdem der Dornbirner die Quali und seinen Achtelfinallauf klar für sich entschieden hatte, schied er allerdings im Viertelfinale aus. „Das war aber so geplant“, sagt der 25-Jährige und erklärt: „Dadurch, dass ich gestartet und bis ins Viertelfinale gekommen bin, gibt es für die anderen Starter bessere FIS-Punkte. Und hätte es sich in einem Lauf ergeben, hätte ich auch versucht meine ÖSV-Teamkollegen zu unterstützen.“