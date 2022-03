ÖSV-Rookie übertrumpft Rekord des Olympiasiegers

„Gratulationen nehme ich erst an, wenn der Gesamtsieg auch rechnerisch fix ist", winkte Skicrosser Mathias Graf ab, nachdem er am Wochenende in San Pellegrino (It) den sechsten und siebten Saisonsieg im Europacup einfahren und den Vorsprung gegenüber Melvin Tchiknavorian (Fra) in der Gesamtwertung auf 196 Zähler ausbauen konnte.