Corona-Ampel: Bereits 5 Bundesländer orange

Spitalsauslastung im Burgenland am höchsten

Im Burgenland waren die Intensivstationen am Mittwoch zu 15 Prozent und damit als einziges Bundesland über der ersten kritischen Zehn-Prozent-Marke ausgelastet. Auch auf den Normalstationen lag dort die Auslastung mit 4,3 Prozent am höchsten. Ebenfalls über vier Prozent könnten hier laut Prognose der Ampel-Kommission in den kommenden zwei Wochen Tirol und Niederösterreich rutschen.