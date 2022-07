GECKO: Reich stellt Quarantäneregelung infrage

Sommerwelle voll angelaufen

Zugleich stellte sie in den Raum, ob man eine Covid-Erkrankung bereits mit einem grippalen Infekt vergleichen könne. Eine Ansicht, die man im Gesundheitsbereich wohl nicht unbedingt teilt. So steigen nicht nur hierzulande trotz sommerlicher Temperaturen wieder die Belagszahlen in den Spitälern - im Nachbarland Deutschland mussten bereits wieder mehr als die Hälfte der Intensivstationen ihren Betrieb einschränken.