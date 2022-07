Rendi-Wagner: „Man kann nicht alles fallen lassen“

„Warten seit zwei Monaten auf Corona-Herbstplan“

Österreich gehe „sehenden Auges auf einen wirklich unsicheren Herbst zu“, hielt Rendi-Wagner fest. „Wir wissen nicht, was im Herbst auf uns zukommt. Es schaut so aus, als würden neue Varianten in Österreich und in Europa wieder Platz greifen. Das heißt, man muss vorbereitet sein“, sagte die Parteivorsitzende und Ärztin. „Wir warten seit zwei Monaten auf einen Corona-Herbstplan, und mittlerweile gibt es gar keine Schutzmaßnahmen mehr“, warf sie der Regierung diesbezüglich Versäumnisse vor.