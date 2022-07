Mühlviertler und Innviertler starben auf E-Bikes

Feldkirchen an der Donau: Pensionist frontal mit Pkw erfasst

Am Donnerstag geschah der nächste Unfall in Feldkirchen an der Donau: Ein 39-Jähriger aus Pötting fuhr um 10.35 Uhr mit seinem Pkw auf der B132, Mühllackener Straße von Lacken kommend Richtung Bad Mühllacken. Auf Höhe der Kreuzung B132 mit der Straße Oberndorf, im Gemeindegebiet von Bad Mühllacken, wollte ein 85-jähriger E-Bike-Lenker aus Goldwörth die B132 geradeaus überqueren. Dabei wurde er frontal vom 39-Jährigen erfasst, schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Pkw auf und wurde anschließend einige Meter entlang der B132 geschleudert.