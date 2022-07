ÖVP-U-Ausschuss: Zwischenbilanz und Ausblick

Der letzte Auftritt vor der Sommerpause war symptomatisch. Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck wollte von verdächtigen wie sündteuren Studien und Pressekonferenzen „nichts wissen“. Sie sei in Details nicht involviert gewesen. Dafür verteidigte sie das grandios gescheiterte „Kaufhaus Österreich“. Die Opposition war außer sich. Eine Konstante in all den Befragungen.