Hinter Posten-Liste stand „Dienstleistungsgedanke“

In der Causa Andrea Jelinek, die im Jahr 2017 als Wiener Vizelandespolizeidirektorin - weil SPÖ-nahe - verhindert worden sein soll, wird Sobotka als Beschuldigter geführt. Thematisiert wurde dazu eine Chat-Nachricht, in der ihm Kabinettschef Michael Kloibmüller zu der Postenbesetzung schrieb, es sei alles „eingehängt“. Sobotka antwortete mit „Ok“. Das sei als „Macht es so, wie es eben ‘State of the Art‘ ist“ zu verstehen, sagte er im U-Ausschuss. „Ich kann hier keine Unterstellungen gebrauchen“, sagte Sobotka zur NEOS-Abgeordneten Stephanie Krisper.