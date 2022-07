Aufreger im U-Ausschuss war eine Abwesende

Sobotka: „Hielt mich immer an Vorschläge der Kommissionen“

Es gab laufend Stehungen und Debatten über Fragen. Sobotka mit wenig Erinnerung und Wahrnehmung. Interventionen zu Auftragsvergabe und Posten für ÖVP-nahe Agenturen oder Personen in seiner Zeit als Innenminister? „Ich habe mich immer an die Vorschläge der Kommissionen gehalten.“ In einem Fall (Besetzung eines hochrangigen Polizeipostens) ist er beschuldigt. Verdacht auf Amtsmissbrauch. Sobotka wählte seine Worte mit Bedacht. Nur keine weitere Anzeige wegen Falschaussage riskieren.