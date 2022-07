Kanzler warnt vor Flüchtlingswelle aus dem Libanon

Was motiviert einen Bundeskanzler, in den völlig verarmten Albtraumstaat Libanon zu reisen, in dem nichts mehr funktioniert? Zwei alarmierende Fakten: 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge bei sechs Millionen Einwohnern und österreichische UNO-Soldaten an der Grenze zu Israel, wo die Spannungen wieder steigen.