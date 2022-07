Wilhering: 875 Jahre Geschichte erwandern

24 Schauspieler in 66 Rollen

Die Uraufführung geriet lebendig und erfrischend unprätentiös. Und auch wenn hie und da nicht alles so gut zu verstehen ist wie in einem Theaterraum, und auch wenn man ab und zu nicht alles gut sieht oder vom atemberaubenden Sonnenuntergang kurz abgelenkt wird: „Monks“ ist ein tolles Stück Theater. 24 solide Schauspieler geben in diesem logistischen Meisterwerk 66 Rollen. Herausragend Sven Kaschte und Henry Mason, die abwechselnd die Hauptrolle des Franziskus spielen; köstlich Julia Frisch als Geliebte des Abts. Zu empfehlen ist auf jeden Fall ein Blick in den „Reiseführer“, der vor allem zeitliche Orientierung gibt.