Tote nach Raketenangriff auf Stadt Winnyzja

Bei einem russischen Raketenangriff sind im Zentrum der westukrainischen Großstadt Winnyzja laut Behördenangaben mindestens 20 Zivilisten getötet worden, darunter auch zwei Kinder. Dutzende Menschen wurden verletzt, 50 sollen sich in einem kritischen Zustand befinden. Drei Raketen sollen demnach in einem Bürozentrum eingeschlagen sein. In der Nähe sollen sich keine Militäreinrichtungen befunden haben.