Russland ruft per Video Freiwillige zum Krieg auf

Mangel an Soldaten?

In sozialen Netzwerken in der Ukraine machten sich Menschen bereits über den Auftritt des greisen Mannes in Uniform lustig. So weit sei es schon mit dem Einsatz der Russen, dass solche Aufrufe nötig seien, hieß es. Tatsächlich gibt es Berichte aus Russland, dass sich immer wieder Sicherheitspersonal gegen den Kampf in der Ukraine wehrt. In der Pazifikregion Primorje hatte der Gouverneur Oleg Koschemjako angekündigt, ein Freiwilligen-Bataillon zu gründen.