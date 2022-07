Apple trennt sich endgültig von Design-Guru Ive

Beratungskosten waren offenbar zu hoch

Auf diese Weise habe man verhindern wollen, dass Konkurrenzfirmen auf die Fähigkeiten des langjährigen Apple-Design-Gurus zugreifen, heißt es in dem Bericht. Allerdings sei man im Apple-Management nicht besonders glücklich damit gewesen, dass derartige Summen an Ives neue Firma gezahlt wurden. Außerdem sorgte für Unmut, dass mehrere Apple-Designer in den letzten Jahren in die neue Firma ihres früheren Chefs wechselten.