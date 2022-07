„Entlastungsmilliarde“: Versprechen hält nicht

Ministerium arbeitet an „Freistrom“-Vorschlag

Nachdem zuletzt die Kritik an möglicherweise unzureichenden Entlastungen in der Teuerungskrise unüberhörbar laut geworden ist, dürften aber ohnehin weitere Maßnahmen bevorstehen. Während etwa ein Großteil der Landeshauptleute eine staatliche Begrenzung der Strompreise forderte, wird im Infrastrukturministerium bereits an einer Variante getüftelt, die zumindest die Stromrechnungen deckeln soll.