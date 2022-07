Gas-Wartungsstopp treibt Preise weiter in die Höhe

Bei einem Strompreisdeckel in Österreich ist der Chef der Energie-Regulierungsbehörde skeptisch. „Würde Österreich selbst den Strompreis deckeln in Form eines Eingriffs in die Großhandelspreise, dann hätte das den Effekt, dass der österreichische Steuerzahler für etwas bezahlt, von dem andere Kundinnen und Kunden in anderen Ländern auch profitieren würden“, erklärte Urbantschitsch.