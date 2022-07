ABBA-Star Björn Ulvaeus: Neue Frau an seiner Seite

ABBA-Star Björn Ulvaeus hat sich mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Der 77-Jährige kam am Dienstagabend in Stockholm Händchen haltend mit Christina Sas zur Premiere des von ihm produzierten Zirkus-Musicals „Pippi på Cirkus“ über ein Abenteuer von Pippi Langstrumpf.