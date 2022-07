Japans Ex-Premier Abe im engsten Kreis bestattet

Angehörige und Freunde des ermordeten japanischen Ex-Ministerpräsidenten Shinzo Abe sind am Dienstag zu dessen Beisetzungszeremonie in einem Tempel in Tokio zusammengekommen. Die Trauerfeier im Zojoji-Tempel fand im privaten Kreis statt, eine öffentliche Zeremonie ist erst für einen späteren Zeitpunkt geplant.