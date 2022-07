Abe-Attentäter plante ursprünglich Bombenanschlag

Hohe Wahlbeteiligung am Sonntag

Trotz des Attentats, bei dem Shinzo Abe ums Leben kam, wurde der Wahlkampf am Samstag unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen wieder fortgeführt. Am Sonntag wird in Japan wie geplant die Oberhauswahl durchgeführt. Bis zum Vormittag (11 Uhr Ortszeit, 4 Uhr MESZ) hatten bereits 10,44 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, weshalb von einer hohen Wahlbeteiligung ausgegangen wird. Laut Medienberichten sollen weitere 15 Prozent der Wähler und Wählerinnen per Briefwahl abgestimmt haben. Beobachter und Beobachterinnen erwarten einen Sieg für die Regierungskoalition, die von der Liberaldemokratischen Partei (LDP) unter Ministerpräsident Fumio Kishida geführt wird. Er war ein Freund Abes.