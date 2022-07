Schussattentat: Japans Ex-Premier Shinzo Abe tot

Japans ehemaliger Regierungschef Shinzo Abe ist tot. Das berichten japanische Medien unter Berufung auf offizielle Stellen. Der 67-Jährige war am Freitag bei einer Wahlkampfrede in der Stadt Nara angeschossen worden. Das Attentat soll von einem Ex-Mitglied der Streitkräfte des Landes aus Unzufriedenheit verübt worden sein. Der schwer verletzte Ex-Premier war mit einem Hubschrauber (Video oben) in ein Spital gebracht worden. Kurze Zeit später verstarb er an seinen Verletzungen.