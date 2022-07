Ausnahme bei Sanktionen ist „Zeichen der Schwäche“

„Wenn die in Kanada gewartete Turbine bis zum Ende der Nord-Stream-Wartung am 21. Juli wieder eingebaut ist, hätte Russland kein Argument mehr, die Liefermengen beim Gas weiterhin zu drosseln“, schließt Müller. In Österreich erhielt der Öl- und Gaskonzern am Montag um rund 70 Prozent weniger Gas als bestellt.