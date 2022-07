Moskau: Mehr Gas für Europa, wenn Turbine da ist

Russland hatte die Gaslieferungen über Nord Stream 1 mit dem Hinweis auf die fehlende Turbine gekürzt und damit unter anderem den Versorger Uniper in die Bredouille gebracht. Die deutsche Regierung sieht die Kürzung allerdings als politische Entscheidung und den technischen Grund als vorgeschoben an. Dennoch setzte sich die Bundesregierung in Berlin in den vergangenen Tagen intensiv dafür ein, dass trotz Sanktionen gegen Russland die benötigte Gasturbine an Gazprom übergeben wird.