Zahlreiche europäische Staaten blicken nervös auf die in der kommenden Woche startende Wartung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Wie berichtet, wird während der rund zweiwöchigen Arbeiten der Gasfluss komplett gestoppt. Probleme könnten auch fehlende Teile bereiten. So befindet sich eine reparierte Turbine derzeit in Kanada. Diese kann allerdings wegen der Sanktionen des Westens nicht nach Russland geliefert werden. Bricht der Westen nun seine eigenen Sanktionen, damit die Gasversorgung in Europa nicht weiter beeinträchtigt wird?