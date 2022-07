Russen greifen Charkiw und andere Städte massiv an

Suche nach Überlebenden in Tschassiw Jar

Zugleich suchten in Tschassiw Jar im Osten der Ukraine Rettungskräfte weiter nach Überlebenden, die noch immer unter den Trümmern eines am Samstagabend mit Raketen beschossenen Wohnhauses vermutet wurden. Rund zwei Dutzend Menschen - darunter ein Kind - werden noch vermisst. Mindestens 18 Menschen wurden bei dem Einschlag getötet.