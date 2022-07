Seit Jahren: Lärm bringt Mieter um den Schlaf

Hausbesorger muss wieder her

Die Mieter fordern einen Hausbesorger, damit das Einhalten der Hausordnung auch kontrolliert wird. So wie es ihn früher einmal gegeben hat. „Das Niveau ist in den Gemeindebauten in den letzten 15 Jahren massiv gesunken“, stellt P. fest. Vielerorts herrschen ärgerliche Zustände, mit denen Mieter allein gelassen werden.