„Das Burgtheater ist das kulturelle Flaggschiff“

Sie haben kürzlich etwas gesagt, was ich in dieser Form noch nie von dem Leiter eines Kulturbetriebs hierzulande so gehört habe. Nämlich dass, wenn alle sparen müssen, dann auch die großen Theaterhäuser. Welche Sparpläne haben Sie da für die Burg?

Ich trete nicht grundsätzlich dafür ein, dass man in der Kultur spart, denn es sind ca. 0,5% des österreichischen Gesamthaushalts, die in die Kultur fließen. Das ist wirklich sehr wenig und nichts im Vergleich zur Bedeutung, die die Kultur fürdieses Land hat. Aber wir müssen sparen, daran wird einfach kein Weg vorbeiführen. Das Problem ist, dass ein überwiegender Teil unseres Budgets an Personalkosten gebunden ist, die stetig durch Tarifausgleiche steigen und dadurch das künstlerische Budget sofort auffressen. Wir brauchen eigentlich immer mehr Geld, um auf dem gleichen Niveau bleiben zu können. Deswegen ist für mich mit Sparen auch nicht gemeint, dass wir von dem, was wir jetzt haben, nochmal runter gehen. Das könnten wir gar nicht, denn dann könnten wir den Laden zumachen.

Also wo kann man dann nun sparen?

Also bei den Personalkosten nicht, aber es gibt vielleicht Möglichkeiten im strukturellen Bereich. Unsere Rücklagen werden wir mehr oder weniger aufbrauchen, das ist bitter, und dann kommen wir natürlich irgendwann an den Punkt, wo wir sagen: Okay, jetzt muss man eine Entscheidung für oder gegen das Haus treffen. Das sage ich auch in aller Kälte. Aber ich bin immer ein Mensch des Dialogs und der Kooperation.