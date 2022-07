Jeder achte Todesfall ist eine Folge von Diabetes

Zucker macht Cholesterin aggressiv

Es ist wichtig, den Zusammenhang zwischen Blutzucker und einer daraus entstehenden Gefäßerkrankung zu verstehen. Bereits bei einem Wert von 5-6,5, der eigentlich als normal betrachtet wird, beginnen im Körper jene Prozesse, die schließlich zum Tod führen können. Denn der Blutzucker ist sozusagen der Zündstoff für das „böse“ LDL-Cholesterin, das - auch wenn hier die Werte noch im Normalbereich liegen - zur tickenden Zeitbombe wird. Diese winzig kleinen Cholesterin-Moleküle können leicht in ein Blutgefäß eindringen und sich an dessen Wand ablagern. Kommt nun der Blutzucker hinzu, versetzt dies den menschlichen Organismus in Alarmbereitschaft, bestimmte Abwehrzellen werden aktiviert, um die Ablagerungen zu zerstören. Im Laufe der Zeit entstehen dadurch „Müllberge“, die das Gefäß mehr und mehr verkleben, verschließen oder sogar aufreißen.