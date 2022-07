Kanzler-„Scherz“: Diesmal keine Entschuldigung

Die Kritik an der äußerst unglücklichen Kanzler-Aussage, dass nur noch „Alkohol oder Psychopharmaka“ bleiben würden, wenn man bei der existenzbedrohenden Inflation so weitermache wie bisher, riss auch am Sonntag nicht ab. Dabei tätigte Karl Nehammer (ÖVP) den Sager nicht zum ersten Mal: Schon beim Niederösterreichischen-Parteitag im April machte er diesen „Scherz“.