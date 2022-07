Kanzler-Sager bei Parteitag sorgt für Irritationen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Samstag während des Parteitages der Tiroler Volkspartei mit einer bemerkenswerten Aussage aufhorchen lassen. In seiner Wortmeldung über die existenzbedrohende Inflation erklärte er, dass nur noch „Alkohol oder Psychopharmaka“ bleiben würden, wenn man in der aktuellen Situation so weitermache wie bisher. Gegenüber krone.at betont das Kanzler-Büro, dass man damit lediglich Zuversicht vermitteln wollte.