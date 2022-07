Täter bohrten 13 Reifen eines Sattelzuges an

Samstagfrüh dürfte der Vorfall passiert sein. Bei einem Kraftwagenzug, der in Anras (Silian) auf einem Holzlagerplatz der Agrargemeinschaft abgestellt war, wurden insgesamt 13 Reifen an der Seitenwand angebohrt. „Dadurch entwich die in den Reifen befindliche Luft, sodass eine weitere Fahrt unmöglich war“, schildert die Polizei. Dem Zulassungsbesitzer entstand dadurch ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei Silian bittet um mögliche Hinweise.