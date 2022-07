Fit über fünfzig: Die Tricks der Hollywoodstars

Man könnte fast neidisch werden: Schauspielerinnen Liz Hurley oder Brooke Shields rekeln sich am Strand wie junge Badenixen. Ganz schnell kommen toxische Gedanken: Ja, mit sooo viel Geld kann man sich eben alles leisten! Wissen Sie aber, was sich jeder leisten kann? Disziplin. Denn die haben alle Damen gemeinsam: tägliche Bewegung, gesunde Ernährung und der Verzicht auf so manchen Genuss.