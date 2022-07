Bewährungsprobe für verstärkte Abfahrtssperren

Der Verkehr auf der Tauernautobahn nimmt nun von Wochenende zu Wochenende immer mehr zu. Denn immer mehr Regionen starten in die Sommerferien. Laut den Experten dürfe der Höhepunkt dann mit dem Ferienstart der deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg Ende Juli erreicht werden. Daher sind an den Wochenenden wieder sämtliche Ausfahrten auf der Tauernautobahn zwischen Puch-Urstein und Zederhaus für die durchreisenden Urlauber gesperrt. Ebenso gelten die Durchfahrtssperren in den grenznahen Orten wie etwa Grödig. „Oberste Prämisse ist, dass der Verkehr fließt und auf der Autobahn gehalten werden kann“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).