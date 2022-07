Neue Ermittlungen gegen Voyeur in Kabinen-Affäre

Der Mitarbeiter des Fußballklubs hatte in der Umkleidekabine auf dem Regal eine Kamera mit Blickrichtung der Duschen installiert und seit 10. Juni Aufnahmen gemacht – die „Krone“ berichtete. Das Gerät wurde der Polizei übergeben, der Voyeur suspendiert und angezeigt. Die Vereinsspitze sprach in der ersten Reaktion von „zutiefst erschütternden Bildern“, was Raum für Spekulationen gelassen hatte.