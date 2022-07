Wirbel um versteckte Kamera in Umkleidekabine

„Der Fund einer versteckten Kamera hat uns zu raschem Handeln veranlasst“, schreibt der FC Deutschkreutz in einer Mitteilung und wendet sich damit an die Öffentlichkeit. In einer Umkleidekabine wurde das Aufnahmegerät entdeckt. Der Klub reagierte sofort, trennte sich vom Vorstandsmitglied und sprach ein Platzverbot aus.