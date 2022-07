Mehr Südeuropa-Passagiere als vor der Pandemie

Am Flughafen Wien ist seit einer Woche der absolute Vollbetrieb angelaufen: 175.000 Passagiere am ersten Ferienwochenende bedeuten eine Auslastung von 80 bis 85 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 - und da hat es in Wien ein „all-time-high“ gegeben. „Einzelne Segmente wie etwa der Reiseverkehr nach Griechenland, Spanien oder Italien liegen schon über dem Vor-Corona-Niveau, auch die Verbindungen nach Nordamerika sind stark nachgefragt. Nur der Verkehr nach Südostasien läuft noch sehr eingeschränkt, ebenso der Business-Verkehr nach Deutschland und in die Schweiz“, so Flughafen-Vorstand Julian Jäger in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.