Free Byrd: True-Wireless-Stöpsel von beyerdynamic

Insgesamt vier Mikrofone, jeweils zwei am linken und rechten Ohrhörer, versprechen überdies „natürliches Telefonieren“. Mittels Googles Fast-Pair-Technologie sollen sich die Bluetooth-5.2-Stöpsel in Sekundenschnelle mit Smartphone & Co. koppeln lassen. Unterstützt werden außerdem die Apple-Sprachassistentin Siri und Amazons Alexa.