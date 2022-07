Gravierende Sicherheitsmängel in Kindergarten-Apps

Diese und andere Informationen teilten und verkauften die Hersteller anschließend an Drittanbieter wie Amazon, Facebook, Google oder Microsoft für gezielte Werbekampagnen, so die Ruhr-Universität Bochum in einer Aussendung. So schreibt ein App-Entwickler: „... Daten zu Geschäftszwecken an Partner weitergeben, z. B. die durchschnittliche Anzahl der Windelwechsel pro Tag ...“.