Gekündigte Heimleiterin jetzt auch Fall für Justiz

Heimaufsicht schritt ein

Wie berichtet, ließ ein Hilferuf aus der Belegschaft eines Pflegeheims per Mail darauf schließen. Die Heimleiterin hatte sich nach einem Spitalsaufenthalt in ihrem Büro einquartiert und sich dort teils von eigenen Mitarbeitern betreuen lassen – ehe der Heimaufsicht des Landes dem Spuk ein Ende bereitete: „Der Zustand ist wieder so hergestellt, wie es sich gehört, die Heimleiterin wurde gekündigt, anfallenden Kosten wurden in Rechnung gestellt, und eine interimistische Leitung ist beauftragt worden“, führte Hattmannsdorfer aus. Zudem sei das Ausschreibungsverfahren für eine ordentliche Bestellung der Heimleitung bereits im Laufen.