Josef braucht im Kampf gegen Krebs Stammzellen

Schicksale, wie jenes von Josef, führen einem wieder einmal vor Augen, dass Gesundheit das wichtigste ist und sich das Leben innerhalb weniger Sekunden völlig auf den Kopf stellen kann. Es ist schön zu sehen, dass in so einer Ausnahmesituation ein gesamter Verein zusammenrückt und dem langjährigen Helfer die lebensrettenden Stammzellen schenken will.