Heimleiterin ließ sich im Büro pflegen: Job weg!

Nach einem Spitalsaufenthalt zog die Leiterin eines Bezirkspflegeheims in Oberösterreich für Tag und Nacht in ihr Büro und ließ sich dort fast vier Wochen lang versorgen und pflegen, teils von den eigenen Kräften, teils von Externen - wir haben darüber berichtet. Und am Donnerstag ist der eigenartige Fall Thema einer Landtagsanfrage der Abgeordneten Gabriele Knauseder (SPÖ) an Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Grund für uns, beim zuständigen Gmundener Bezirkshauptmann Alois Lanz nachzufragen: „Was wurde denn aus der Dame?“ Ist wirklich nicht mehr passiert, als dass sie in den Krankenstand heimgeschickt wurde?