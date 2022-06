„So etwas habe ich in Jahrzehnten nicht erlebt“

Es war ein Hilferuf per Mail, mit dem sich die Beschäftigten eines Pflegeheims im südlichen Oberösterreich an die Öffentlichkeit wendeten: Wie berichtet, hatte sich laut dem Schreiben die Heimleiterin nach einem Spitalsaufenthalt in einem Pflegebett in ihrem Büro einquartiert und sich vom eigenen Personal mehrere Wochen betreuen lassen.