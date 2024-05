2 Jahre Haft nach Treffer mit Dachziegel auf Auto

Er hatte schon zehn Vorstrafen, war vor Gericht zwar unerwartet ruhig, aber doch wenig einsichtig. Einen Großteil der Amtshandlung mit Anspucken, Beleidigungen und Verunreinigung will er vergessen haben. Der Treffer mit einem Ziegelstein am Auto sei ungewollt gewesen. In Linz fasste ein Mühlviertler zwei Jahre Haft aus.