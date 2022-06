Heimleiterin ließ sich in ihrem Büro pflegen

Was die Heimleiterin selber zu Vorwürfen sagt

Die Heimleiterin (deren Namen wir aus medienrechtlichen Gründen nicht nennen können) meint, es sei vielleicht etwas zu blauäugig von gewesen, nicht gleich in den Krankenstand gegangen zu sein. Sie habe nur drei Tage „täglich 30 bis 45 Minuten Hilfe intern in Anspruch genommen“, was aber der Pflegedienstleiter am 2. Juni abgestellt habe. In den weiteren drei Wochen im „Pflege-Büro“ sei sie von externen Kräften, zuletzt dem Hilfswerk, betreut worden. Ab morgen, Montag (27. Juni) ist die Leiterin nun auch offiziell im Krankenstand.