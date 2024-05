Vermieter nach Brand: „Menschenleben geht vor“

Heißes Fett und dichter Rauch

In der Wohnung bemerkte er sofort, dass in der Küche heißes Fett in alle Richtungen spritzte, und dichter Rauch sich ausbreitete. „Ich hab ihn aufgeweckt, und ihn gefragt, ob er wahnsinnig ist, was er macht. Dann hab ich ihn erst einmal hinausgebracht, denn Leben geht für mich über alles“, so Hazur D. „Dann habe ich den Brand mit einem Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus gelöscht“, so Hazur D. Das heiße Öl habe aber nur wenig später wieder zu brennen begonnen, bis die Feuerwehr die Flammen wieder unter Kontrolle brachte.