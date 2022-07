Diese Bücher über die Liebe müssen Sie lesen!

Was ich an dir liebe

Dieses Ausfüllbuch offenbart auf einen Blick, warum zwei Menschen in Liebe verbunden sind. In dem Buch werden tiefgründige, witzige und emotionale Fragen oder Denkaufträge gestellt, die alle nur ein Ziel haben: die Liebe zwischen zwei Menschen in Worte zu fassen. Das Buch ist das perfekte Geschenk - wenn es ausgefüllt ist, ist es zudem ein wunderschöner Liebesbeweis.