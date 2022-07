Kindergartenskandal: Desaströser Prüfbericht

Dabei zeigte sich eine problematische Unternehmenskultur am Standort und teilweise darüber hinaus, strukturelle Problembereiche in der MA 10 sowie rechtliche Lücken auf Landes- und Bundesebene. Die Auffälligkeiten reichten von Albträumen und plötzlichem Bettnässen über die permanente Weigerung, in den Kindergarten zu gehen, bis hin zu Angst vor dem Klo und dem Waschraum im Kindergarten, erläuterte Nik Nafs. Es habe nicht einmal Aufklärung gegeben, „als sich unter den Kindern das Gerücht verbreitete, der (versetzte, Anm.) betroffene Pädagoge sei an Corona gestorben“.