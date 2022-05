„Mein Sohn weinte immer, wenn er dorthin musste“

Immer mehr Details kommen in dem von der „Krone“ aufgedeckten Kindergarten-Skandal in Penzing ans Tageslicht. Ein Pädagoge soll Mädchen und Burschen missbraucht haben. Der Staatsanwalt ermittelt in drei Fällen. Die mutmaßlichen Übergriffe waren vor mehr als einem Jahr. Die Eltern wurden jedoch erst jetzt – 13 Monate später – informiert.