Missbrauchsskandal: Nun prüft Kommission Vorwürfe

Im Juli soll Bericht erscheinen

In der Kommission ist neben der Anwaltschaft auch das Kinderschutzzentrum Möwe und die Kinder- und Jugendhilfe Wien vertreten. Anfang Juli soll ein erster Bericht präsentiert werden. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft sei von sich aus tätig geworden, hieß es in dem Bericht - „die ersten Anfragen an die öffentlichen Stellen sind bereits Freitag herausgegangen“. In der ersten Sitzung der Kommission sollen die Arbeitsweise und die nächsten Schritte geklärt werden, erklärte Sonja Benyes von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien.